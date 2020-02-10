قال مستشار القوات المسلحة الليبية الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، إنهم لديهم كل الأدلة والإثباتات حول دعم تركيا وقطر للإرهاب، منذ الدخول إلى الأراضي الليبية يوم 20 فبراير عام 2011، مضيفًا أنه سيتم تقديمها لكل جهة تساهم في صد العدوان عليها.

وأضاف عبد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية التي ورطت ليبيا في هذه الحروب منذ 9 سنوات وحتى الآن عليها مسؤوليات كبيرة، في إعادة الأمن والاستقرار ومساعدة الشعب الليبي، على رد العدوان الإرهابي القطري، الذي أحاط به وأهدر ثرواته.

وذكر أن تحقيق لجنة الخبراء في مجلس الأمن المعنية، في الاتهامات التي وجهت لتركيا، بشأن نقل المقاتلين إلى ليبيا، تعتبر خطوة جديدة على الطريق لمنع العدوان التركي والقطري على الشعب الليبي وأراضيه، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه هي إيجابية.

وتابع: «حركة الإخوان الإرهابية بالضرورة معتمدة بشكل كبير على الدعم التركي والقطري، عن طريق الشركات التي يمولها أردوغان، وهناك أضرار كبيرة وقعت على الكثير من الدول بسبب تدخلاتهم».