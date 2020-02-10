فيينا تؤكد التزامها بمكافحة أنشطة التسلح النووي ومنع انتشاره

أكد الكسندر شالينبرج ، وزير خارجية النمسا، التزام بلاده بمكافحة أنشطة التسلح النووي ومنع انتشاره ، والتعاون مع جميع دول العالم من أجل منع وصول السلاح النووي الى أيدي العناصر الإرهابية ، والتصدي بقوة لهذ المخاطر.

وقال شالينبرج - في كلمته اليوم الاثنين، أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثالث حول الأمان النووي المستدام - إن أسلحة الدمار الشامل يجب تدميرها ، وذلك نظرا للمخاطر الكبيرة التي يسببه انتشارها للأمن العالمي ، لافتا إلى أن التكنولوجيا المتقدمة قادرة على احتواء تلك التهديدات.

وشدد على الحاجة إلى زيادة جهود التعاون الدولي لتحقيق الأمان النووي، مشيرا إلى أن العالم استوعب جيدا الدرس من حادث "تشيرنوبل" عام 1986، وهو الحادث الذي دفع العالم الى مضاعفة جهود تأمين المحطات النووية من خطر التسرب الإشعاعي.

وأوضح وزير الخارجية النمساوي - في كلمته - أن حادث "فوكوشيما " دفع لمضاعفة جهود الأمان النووي ، والبقاء على صلة وثيقة وتعاون مستمر مع الخبراء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.