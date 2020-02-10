محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثمان الشهيد المجند أشرف رفعت

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، في تشييع جثمان شهيد المحافظة البطل المجند أشرف رفعت نعيم رزق، الذي استشهد أثناء تصديه لهجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وحضر مراسم العزاء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية منشأة العقال البحري بمركز البداري، مقدمًا العزاء لأسرة الشهيد الراحل ولآباء الكنيسة.

ورافق المحافظ المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وقيادات الكنيسة والأوقاف والأزهر وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقال المحافظ إن الشهيد أشرف رفعت وباقي أفراد قوة الارتكاز الأمني ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدي من أجل مصر، حيث تمكنوا من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي.

ولفت إلى أن الشهيد قدم حياته فداءً لمصر وسطر اسمه في كتب التاريخ بأحرف من نور، معلنًا عن تقديمه جميع أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها.

وكلف رئيس مركز ومدينة البداري بتلبية جميع مطالب أسرة الشهيد وتقديم كل أوجه الرعاية والدعم لهم.

وأكد محافظ أسيوط، أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة والشرطة، وتضحياتهم بأرواحهم فداءً للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان.

وأشار إلى أن مشهد الجنازة وتكاتف الجميع يؤكد أن المصريين جسد واحد في وطن واحد مهما اختلفت العقيدة، داعيًا الله أن يوفق رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.