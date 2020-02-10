النيابة تأمر بتشريح جثة الشاب المذبوح على يد بائع بالجيزة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب لقى مصرعه ذبحا على يد بائع متجول بالأسواق بشارع أسواق العبد بفيصل جنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة وتستمع النيابة الان الى شهود العيان الذى أكدوا ان المتهم دخل الى السنترال وهو يرتدي "نقاب وجلابية" وذبح المجني عليه ويدعى "على" عامل بالسنترال، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقل فريق من نيابة حوادث الجيزة إلى مسرح جريمة لمعاينة جثة شخص لقي شخص مصرعه يعمل بسنترال؛ جراء مشاجرة بمنطقة فيصل، بسبب خلافات بينهم داخل سنترال بشارع أسواق العبد بمنطقة العشرين بالجيزة.

وقال أحد شهود العيان ان المجني عليه يدعى "على" عامل بسنترال وكان مع خلافات سابقة مع المتهم الذي يعمل بائع بسوق "الثلاثاء" وتفاجئ الأهالي بشخص يرتدي نقابًا، والذي دخل إلى (السنترال)، وذبح الضحية، وتحفظت الأهالي على المتهم وتم تسليمه الى قوات الأمن.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين اثنين أحدهما يعمل فى سنترال، وآخر بائع، حيث قتل الأخير الأول بعد مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.