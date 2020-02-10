الإمارات والفلبين تبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية الراهنة

بحثت الإمارات والفلبين علاقات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الإقليمية الراهنة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية بين مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية الإماراتي خليفة شاهين المرر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الفلبيني أنريكه مانالو، والتي عقدت بالفلبين.

وناقش الجانبان سبل مواصلة التنسيق والتعاون في مجال المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية و الدولية، واتفقا على عقد الاجتماع الرابع للمشاورات السياسية في أبوظبي في موعد سيتم تحديده لاحقا.