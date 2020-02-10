لجنة الانضباط تتجاهل تقرير إبراهيم نور الدين وترفض معاقبة فتح الله وهاني سعيد

تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، تقرير حكم مباراة الأهلي وبيراميدز إبراهيم نور الدين، الذي جاء بإدانة كل من محمود فتح الله وهاني سعيد.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس الماضي أجواء مشحونة وقرارت تحكيمية مثيرة للجدل من الحكم إبراهيم نور الدين، لتصدر لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبات بالجملة على اللاعبين وإداري الفريقين باللقاء الذي انتهى بفوز قاتل للمارد الأحمر بنتيجة 2 – 1.

ورفضت لجنة الانضباط، في قرارتها الصادرة مساء اليوم الإثنين، معاقبة محمود فتح الله المدرب العام ، وهاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز.

ورأت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، أن ما نسب لكلا من محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي، يعد قولا فرديًا بتقرير حكم المباراة إبراهيم نور الدين، لا يمكن التعويل عليه دون غيره.

وأضافت اللجنة في قرارها، بأن تقرير إبراهيم نور الدين، عن ما حدث من ثنائي بيراميدز عقب نهاية المباراة خارج الملعب، لم يسانده في هذه الرواية تقرير مراقب المباراة أو منسق المباراة مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفاية لثبوت الفعل المسند لسالفي الذكر لمعاقبتهما عليه.

وكان محمود فتح الله وهاني سعيد، قد هاجما الحكم إبراهيم نور الدين بعد نهاية المباراة، اعتراضًا على احتسابه هدف الأهلي الثاني في شباك فريقهما.

وعاقبت لجنة الانضباط في تقريرها الصادر اليوم الإثنين النادي الأهلي بغرامة قدرها 100 ألف جنيه، وتغريم سيد عبدالحفيظ وإيقافه مباراة واحدة ، وإيقاف وتغريم 5 لاعبين من فريق بيراميدز.