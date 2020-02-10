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البرلمان الجزائري يبدأ غدا مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة قبل التصويت عليه

البرلمان الجزائري
البرلمان الجزائري
الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:18 م

يستأنف المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) أعماله غدًا الثلاثاء في جلسات علنية تخصص لعرض برنامج عمل الحكومة الجديدة ومناقشته، ثم التصويت عليه.

وذكر المجلس - في بيان اليوم الاثنين - أن النواب سيشرعون صباح غد في المناقشة العامة لبرنامج عمل الحكومة بعد الاستماع إلى عرض من عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وتتواصل المناقشة حتى بعد غد الأربعاء، وذلك بعد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية.

وأشار إلى أن جلسة الخميس المقبل مخصصة للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على الاستفسارات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة ثم التصويت على مخطط عمل الحكومة.


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