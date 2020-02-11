ظهر محمد صلاح نجم ليفربول، في تدريبات ليفربول الجماعية اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق يورجن كلوب للاعبي الريدز.

ونشر محمد صلاح، عددًا من الصور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث صلاح خلال المباريات المتبقية في البريميرليج، عن مواصلة التهديف للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 هدفًا بفارق 3 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.

جدير بالذكر أن صلاح رزق بمولودته الثانية الأسبوع الماضي والتي اَسماها كيان.