 المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للنائبة هبة يزبك بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للنائبة هبة يزبك بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة

تل ابيب - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 12:58 ص

قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، بأغلبية السماح للنائبة هبة يزبك من القائمة المشتركة بالتنافس في الانتخابات القريبة للكنيست (البرلمان).

كانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد شطبت ترشيح النائبة يزبك، عقب تصريحاتها السابقة الداعمة للإرهاب.

وتنتمي يزبك إلى "القائمة المشتركة"، وهي لائحة انتخابية تجمع كافة الأحزاب العربية في إسرائيل.

وعقبت القائمة المشتركة على ذلك بالقول إنها اكدت منذ البداية أن قرار لجنة الانتخابات غير دستوري بل قرار سياسي انتقامي، هدفه تقويض شرعية الجماهير العربية.


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