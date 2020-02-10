بيكفورد: أتعرض لانتقادات غير مبررة

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يقول جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه أصبح هدفا لانتقادات غير مبررة بعد أن أصبح حارس المرمى الأساسي للمنتخب الإنجليزي للعبة الشعبية.

واهتزت شباك بيفكورد بهدف التعادل الذي أحرزه كريستيان بنتيكي في فوز إيفرتون 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت الماضي.

وهاجم الناقد الرياضي واللاعب السابق جاري نيفيل الحارس بيفكورد في سبتمبر أيلول الماضي عندما ضحك عند هزيمة فريقه 3-1 أمام مانشستر سيتي في حين تحدث نقاد آخرون عن تذبذب مستوى أدائه خلال آخر 18 شهرا.

وخاطب بيفكورد الإعلام البريطاني قائلا ”الكل يكرهكم، لسبب ما، هذا جزء من التواجد ضمن المنتخب الإنجليزي.

وأضاف :"أعتقد أن الصحافة والجميع، وانظروا إلى جاري نيفيل، يريدون فقط النيل من لاعبي المنتخب الإنجليزي، بالنسبة لي أنا لا أتأثر بهذه الأمور".

وأوضح بيكفورد أن الخطأ الذي ارتكبه أمام كريستال بالاس جاء نتيجة تعثره وهو ما كاد أن يتسبب في إصابته.

وأكمل :"شاهدت الهدف. وبصراحة أنا محظوظ لأنني نجوت من إصابة في أربطة (الركبة). قدمي تعثرت ولم يكن بوسعي التحرك".