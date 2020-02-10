تحصين 27 ألفا و441 رأسا ضمن الحملة القومية للتحصين ضد جدري الضأن ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الأغنام، والتي بدأت في الأول من فبراير الحالي وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة، طبقًا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 27 ألفًا و441 بواقع: 25 ألفًا و146 رأسًا من الأبقار، و2295 رأسًا من الأغنام، وذلك في الفترة من 1 إلى 9 فبراير الجاري، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة.

وكان محافظ بني سويف أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز بالتواصل المباشر، وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن، التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.