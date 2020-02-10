ارتباك بطريق قرى المنيا وتوقف الحركة ساعة كاملة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، فيما أصيب 9 آخرون أثر وقوع تصادم بالقرب من كوبري أبو شناف التابع لدائرة مركز المنيا غربا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري أبو شناف غرب المنيا، الواقع بزمام مركز المنيا، ووقوع ضحايا ومصابين حيث وقع الحادث وقت انتقال الموظفين والطلاب لمدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف، وتبين من تحريات المباحث الجنائية، مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين من قرى مختلفة تقع بزمام مركز المنيا.

وشملت قائمة الضحايا كلا من: مبروكة جمعة، البالغة من العمر 42 عاما، تقي لوندي البالغ من العمر 60 عاما، محمد عبد الحكيم البالغ من العمر 45 عاما، عبد العزيز خلف البالغ من العمر 72 عاما، وجثتين مجهولي الهوية، ويبذل رجال البحث الجنائي جهودهم للكشف عن هويتهما.

كما تبين إصابة كل من: محمد عمر البالغ من العمر 28 عاما، ومنتصر نبيل البالغ من العمر 30 عاما، وليد حسان البالغ من العمر 30 عاما، وطه أبو الفتوح البالغ من العمر 30 عاما، وشادي محمد البالغ من العمر 40 عاما، ونور عبد الرسول البالغ من العمر 30 عاما، ومارينا فايز البالغة من العمر 38 عاما، ومبروكة فرج البالغة من العمر 40 عاما، وجلال علي البالغ من العمر 60 عاما، وجميعهم مقيمين بقرى صفط الخمار، العبيد، ومنشأة الدهب.

وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفيات المنيا الجامعي والعام والحريات، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأشرف المقدم هشام عبد الحكيم، رئيس مباحث مركز المنيا علي تسيير حركة المرور التي توقفت أكثر من ساعة.