مدافع الزمالك: حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا

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يرى أحمد عيد ظهير أيمن الزمالك الواعد، أن حازم إمام قائد الأبيض، أفضل ظهير أيمن في إفريقيا، على حد وصفه.

وقال عيد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "حازم إمام أفضل ظهير أيمن في إفريقيا وشرف كبير لي اللعب معه، والتدرب معه والمشاركة على حسابه على سبيل المثال".

وتابع "حازم إمام ينصحني كثيرا ويزيد من خبراتي ويتحدث معي بشكل مستمر في التدريبات وخارج التدريبات".

وعن مباراة الإسماعيلي، رد قائلًا: "كنا رجالا على قدر المسؤولية في المباراة".

وواصل: "الانتصار سيكون دافعا كبيرا لنا قبل مواجهة الترجي في السوبر".

واختتم: "كل تركيزنا على السوبر من أجل التتويج باللقب من أجل الجماهير".