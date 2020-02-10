أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، أن نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد، ارتفعت إلى نسبة 2ر8 % من الحالات المصابة.

وصرح المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية مي فينج - في مؤتمر صحفي اليوم - بأن نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد فقط، وإنما في مركز انتشاره بمدينة ووهان ومقاطعة هوباي وسط الصين، مشيرة إلى وصول نسبة الشفاء في مختلف أنحاء البلاد إلى نسبة 2ر8%، مقارنة بـ3ر1% في 27 يناير الماضي - حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وأوضح المتحدث، أن نسبة الشفاء في هوباي ارتفعت اليوم إلى 2ر6% مقارنة بـ6ر2% في 27 يناير الماضي، مضيفا أن الزيادة في نسبة الشفاء جاءت نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد، والتي من بينها: إرسال تعزيزات طبية إلى هوباي وووهان، من مختلف أنحاء الصين، إضافة إلى تدابير زيادة أسرّة المرضى في المستشفيات، وتحسين الإمكانات الطبية.