أجهزة «إكس راي» وعناصر حيوانية للكشف عن المعادن والمفرقعات بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة الأمن الإداري جامعة القاهرة، انتظام عمليات الدخول والخروج من منافذ الجامعة سواء للأفراد والأشخاص، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وذكرت الإدارة أن أفراد الأمن على البوابات مدعمين بأجهزة إكس راي وأجهزة كشف عن المعادن وبوابات إلكترونية، بالإضافة إلى تواجد عنصر حيواني للكشف عن المفرقعات، وذلك على منافذ دخول السيارات.

وأكدت الإدارة أنه تم تخصيص أفراد أمن من الجنسين على بوابات دخول منتسبي جامعة القاهرة من الأساتذة والموظفين والطلاب والباحثين، لتحقيق التفتيش الذاتي حالة الاضطرار لذلك عند الاشتباه في أشخاص غير منتسبي بالدخول إلى الجامعة.

وأشارت إلى عناصر انتشار داخل ساحات الحرم ونقاط تأمين أمن جميع الساحات الكبيرة، بالإضافة إلى ربط لاسلكي لعناصر الأمن لسرعة التحرك، مع تزويد عناصر الأمن بدراجات بخارية.

وأكدت الإدارة أنه لا يتم الاكتفاء بالتفتيش على المنافذ فقط، وإنما تم تخصيص أفراد للكشف على البطاقات الشخصية للتأكد من هوية الطلاب داخل الحرم الجامعي، تحسبًا لتسرب أحد في ساعات التكدس الطلابي الصباحية، بالإضافة إلى تفتيش أمن الكليات الطلاب حالة دخولهم.

ولفتت إلى استحداث إدارة الدفاع المدني داخل الأمن الإداري، والتنسيق على تدريب أفراد الأمن المدني بوزارة الداخلية.