رفع مخلفات كلية التربية الرياضية بطوسون في محيط حي منتزه ثان بالإسكندرية

أجرت المراقبة العامة للنظافة بالتنسيق مع إدارة الأزمات بحي منتزه ثانٍ بالإسكندرية، أعمال رفع تراكمات المخلفات والقمامة المتواجدة بكلية التربية الرياضية بطوسون.



ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي ثان المنتزه، للاهتمام بالمظهر العام والجمالي و الحضاري.



كما نقلت إدارة عمليات الكهرباء بالحي عامود إنارة آيل للسقوط بشارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وتركيب كشاف صوديوم مستعمل أعلى إحدى أعمدة الإنارة، وصيانة وإنارة 12 كشاف صوديوم، وإصلاح بعض الكابلات الكهربائية الأرضية من مدخل شارع المعهد الديني وصولًا إلى معسكر أبي بكر الصديق.



وجارٍ استكمال الطريق، وأعمال الصيانة بنطاق الحي لرفع كفاءة الإضاءة العامة ولإنارة مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.