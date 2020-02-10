الولايات المتحدة: الميليشيات تهدد بناء دولة قوية في ليبيا

قالت الولايات المتحدة إن وجود المليشيات في ليبيا يشكل تهديد لبناء دولة قوية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الامريكية في ليبيا في موقع تويتر اليوم الاثنين.

وقالت السفارة "اجتمع اليوم السفير ريتشارد نورلاند بوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاجا، حيث أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة و نزع سلاحها. إذ تمثل هذه الميليشيات تهديدا خطيرا لبناء دولة قوية و ديمقراطية و موحدة في ليبيا".

ونقلت السفارة عن نورلاند قوله "ندعو الأطراف (الليبية) ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى إتفاق على وقف دائم لإطلاق النار ليبيا".