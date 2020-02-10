وزيرة الثقافة: الناقد كمال رمزي مشرفا على الدورة 23 للمهرجان القومي للسينما

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الاثنين، قرارا بتولي الناقد الدكتور كمال رمزي الإشراف على استكمال أعمال الدورة الـ23 للمهرجان القومي للسينما المصرية خلفا للراحل الدكتور سمير سيف.

وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم، أن كمال رمزي يعد أحد أهم نقاد السينما في مصر والعالم العربي، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968 وله العديد من الكتابات والإسهامات النقدية في مجال السينما منها (الإنسان المصري على الشاشة، سعد نديم رائد السينما التسجيلية، الفن بين العمامة والدولة ، صلاح التهامي ..عصر التفاؤل، محمود مرسي عصفور الجنة والنار).

وساهمت الكتابات والمقالات النقدية لكمال رمزي في تشكيل أجيال من المهتمين بالفن السابع، كما شارك في لجان تحكيم العديد من مهرجانات السينما المصرية والعربية كان آخرها اختياره رئيسا للجنة تحكيم الدورة الـ 46 لمهرجان جمعية الفيلم المصري.