القنصل العام في ميلانو يشارك في افتتاح البورصة الدولية للسياحة

شارك إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو، أمس الأحد، في افتتاح البورصة الدولية للسياحة التي تقام خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2020، وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الإيطاليين بقطاع السياحة ومدير السياحة الخارجية بهيئة تنشيط السياحة ماجد فتحي عبد الله وعدد من أعضاء السلك القنصلي في ميلانو.

وقال القنصل العام في ميلانو، حسبما ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن مصر تشارك في المعرض بجناح يتضمن عددا من شركات السياحة المصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران والعربية للطيران، حيث يتضمن الجناح المصري عرض المواد الدعائية المصرية وصور المقاصد السياحية بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية الفرعونية.

وأكد القنصل العام المصري، أهمية المشاركة المصرية في فعاليات البورصة الدولية للسياحة في ميلانو كونها فرصة للترويج للمنتجات السياحية الجديدة ولجذب أعداد وشرائح مختلفة من السائحين، خاصة في ضوء أهمية السوق الإيطالي لصناعة السياحة المصرية.

وفي هذا السياق، أوضح القنصل العام أن البورصة الدولية للسياحة في ميلانو تعد من أهم المعارض السياحية الدولية والتي يتم تنظيمها منذ عام 1980 والتي يشارك بها المتخصصين في مجال السياحة.