كوريا الجنوبية ترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية غدًا

قال مسؤولون في سول، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية سترسل طائرة ثالثة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا الجديد غدًا، حيث من المتوقع أن تقل الطائرة حوالي 150 من مواطنيها وأفراد أسرهم الصينيين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول سبق وأن أجلت عبر طائرتين 701 مواطن كوري من ووهان إلى بلدهم وذلك وسط مخاوف متزايدة من تفشي الفيروس القاتل الذي أصاب نحو 27 شخصًا في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تغادر الطائرة الثالثة مطار إنشيون الدولي يوم غد الثلاثاء وتعود عبر مطار جيمبو الدولي صباح يوم الأربعاء.

وسيتم فحص الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم لاحتمال إصابتهم بالفيروس ونقلهم إلى حجر صحي مؤقت في معهد اللغة الكورية للدفاع التابع لجامعة القوات المشتركة العسكرية لمدة 14 يومًا.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو: "من واجب قواتنا المسلحة حماية الشعب وسلامته".

ووسط المخاوف المتزايدة من هذا الفيروس، عززت كوريا الجنوبية الجهود الخاصة بالمحاجر الصحية فضلًا عن دبلوماسيتها لضمان سلامة مواطنيها في ووهان والمناطق المجاورة.