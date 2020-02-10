أوباما يهنئ صناع فيلم «American Factory» بحصد جائزة «أوسكار أفضل فيلم وثائقي»

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هنأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، المخرجين جوليا رايشرت وستيفين بوجنار، على فوز فيلمهم «American Factory» بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

وعلق أوباما: «تهانينا لجوليا وستيفن، سردهم هذه القصة المعقدة والمؤثرة حول العواقب الإنسانية ذاتها للتغير الاقتصادي المفزع.. سعيد لرؤية شخصين موهوبين وصريحين يفوزون بجائزة الأوسكار».

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.

تنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقى:

إلى سما

الكهف

Honeyland

The Edge of Democracy

American Factory

https://twitter.com/BarackObama/status/1226696870292008960?s=20