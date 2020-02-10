دراسة: المناقشات السياسية أصبحت جزءا لا يتجزأ من العلاج النفسي في عهد ترامب

كشفت دراسة أجراها الطبيبان النفسيان الأمريكيان "نيلي سولومونوف وجاك باربر" عن المناقشات السياسية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ في جلسات العلاج النفسي بالولايات المتحدة الأمريكي خلال العامين الماضيين.

وقال سولومونوف إن نتائج الدراسة التابعة لمجلة علم النفس العيادي، أكدت أن المناخ السياسي الذي تعيشه أمريكا أثر على المرضى، ولذلك أصبحوا يتحدثون عن السياسة خلال جلسات العلاج.

وأضاف أن تجاوب بعض الأطباء النفسيين مع أحاديث المرضى حول السياسة حسن من العلاقة بين المريض والطبيب، وكانت أغلب النقاشات حول تأثير إدارة ترامب على البلاد.

وأوضح باربر، أن الدراسة استهدفت 268 من المرضى النفسيين، وكانت النتيجة أن 77 % منهم صوتوا لكلينتون، بينما 9 % صوتوا لصالح ترامب و14 % صوتوا لصالح مرشحين آخرين- وفقًا لموقع "psypost"، المتخصص في بحوث السلوك الإنساني.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت أيضًا أن 62 % من العينة ديمقراطيين، و7 % جمهوريين، و23 % مستقلين، و4 % لهم انتماءات أخرى، 3 % أكدوا عدم رغبتهم في الحديث بالسياسة.

وقال إن 87 % من العينة أكدوا شعورهم بالراحة مع الطبيب النفسي عند التحدث عن آرائهم السياسية، وما الذي ينتظرونه من الدولة؟ وهل نجح دونالد ترامب في تحقيق مطالب الشعب أم أهمل فيها؟.

وأضاف أن المرضى المؤيدون لكلينتون تحدثوا أكثر عن سياسة الهجرة وقضايا المرأة، أما المؤيدون للرئيس الحالي ترامب فتحدثوا عن علاقة واشنطن بالدول الأخرى.