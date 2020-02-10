تنشر «الشروق» هذا المقال نقلًا عن «إندبندنت عربية».

«أعتقدُ أنّ من مصلحة المجتمع الدولى التعايش فى ظل نظام قانونى عادل بحرية وفقا للقواعد»..

أثير فى الآونة الأخيرة كثيرٌ من التساؤلات حول أفضل أسلوب لحوكمة الدولة فى العصر الحديث، وجرى توصيف الخيارات على أنها بين الديمقراطية على النمط الغربى الليبرالى والإدارة المركزية السلطوية القوية، وهو تبسيطٌ مخلٌ، فلكل نظام مزايا وعيوبٌ، وكلاهما أفرز تجارب ناجحة وأخرى فاشلة.

وإذا راجعنا التجارب التاريخية بموضوعية ووفقا لمعادلات علمية، سنجد أن التجربة الديمقراطية أفرزت أقوى دول العالم عسكريا واقتصاديا، وهى: الولايات المتحدة، وأن التكتل الغربى من أعضاء الحلف الأطلنطى والاتحاد الأوروبى وبعض حلفائهم، يشكل أقوى تكتل سياسى وعسكرى واقتصادى بالوقت الحالى، بما يؤكد نجاح هذه التجربة على المدى الطويل.

وتوجد تجارب مهمة أخرى شهدت تقدما اقتصاديا قويا سريعا، وذلك فى دولٍ نامية مثل سنغافورة وإندونيسيا وغيرهما، وهى لم تكن ديمقراطية بمعايير وتطبيقات الديمقراطية الغربية، وجاء النمو الاقتصادى السريع فيها بالسيطرة المركزية وتوجيه النُظم الحاكمة فى ظل وجود شخصيات قوية على رأس الدول مثل لى كوان يو، تعمل وتسعى لحشد قوة البلاد، ولم شمل فئاتها وطوائفها المختلفة فى سلة وطنية واحدة، ونجحت فى الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية بمزيجٍ من السلطة المركزية والانفتاح السياسى التدريجى البطىء.

ومِنْ التجارب المهمة الأخرى كانت الصين، تلك الدولة المُنتعشة والقريبة من الدول النامية لسنوات طويلة، التى نجحت فى تخطى تحديات عاتية وعظيمة لضخامة عدد سكانها، فرفعت أكثر من 40 فى المائة منهم من تحت خط الفقر، وفى الوقت نفسه طوَرت قدراتها التكنولوجية والعسكرية، لتصبح مصدر قلق ليس فقط لجيرانها فى آسيا، إنما كذلك على المستوى الدولى، من قِبل دول عظمى مثل الولايات المتحدة، ونجحت الصين فى ذلك من دون أن تكون دولة ديمقراطية، وإن شهدت تداولا للسلطة بين قيادات الحزب الشيوعى الصينى فى مراحل مختلفة.

وتوجد الحالة الروسية، حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتى، والانكماش السريع لمواردها ونفوذها، التى شهدنا خلالها الحفاظ على قدرات عسكرية واسعة، وتطوير تلك القدرات خلال الأعوام الماضية، رغم كل التحديات الدولية، ومحدودية قدراتها الاقتصادية مقارنة بدولٍ كبرى أخرى، فاستعادت روسيا قدرا طيبا من صحتها وعافيتها وبعض نفوذها السياسى.

كل هذه الأمثلة المُشار إليها، من الدول النامية أو فى الصين أو روسيا، كان من الصعب تصور نجاحها على المدى القصير، وبالمعدلات السريعة التى شاهدناها، من دون وجود نظام قوى لدولة مركزية، ليوظِف ويوجِه آلياتها، ويستثمر مواردها بكفاءة ووفقا لأولويات وطنية واضحة، وهو نظامٌ للحوكمة أثبت نجاحه فى مواجهة الأزمات والطوارئ، ويُجرى اللجوء إليه حتى فى الدول الديمقراطية لفترات قصيرة للسيطرة على الأمور، عندما تواجه طوارئ وأزمات.

ومن ثم فالنجاح فى تحقيق الاستقرار والتنمية أو بناء القدرات العسكرية ليس مقصورا على تجربة من دون الأخرى، ومِن الخطأ قِصر البدائل المتاحة للنجاح على أنها بين البديل الغربى الليبرالى أو المركزى السلطوى فحسب، فضلا عن أن الحوكمة الوطنية أو العلاقات الدولية يجب أن تُقيَم على المدى الطويل، لا بمنظور قصير الأجل، حتى لا تحكمها ضغوط أو أوضاع سياسية مرحلية، متأثرةً بأزمات وحاجات آنية سياسية أو أمنية أو اقتصادية، أو تحت رحمة مواءمات ومتطلبات ظروف انتخابية بين الحين والآخر، فتحقق نتائج لصالح جموع المجتمع تفرض على القيادات السياسية مراعاة اعتبارات اجتماعية واقتصادية متشعبة وترتيبات أمنية معقدة فى آنٍ.

كما أن على القيادات السياسية الاستجابة إلى الحاجات العادلة والعاجلة لشعوبها من دون إغفال الاعتبارات الطويلة الأجل ومصالح الأجيال المقبلة، وعلى سبيل المثال لا يمكن تحديد سياسة إنفاق فى مجال عسكرى أو اقتصادى أو اجتماعى من دون تقدير تأثير ذلك فى المجالات الأخرى.

ومِن الخطأ الإسراف المُبالغ فيه والاستدانة غير المحسوبة إرضاءً للمواطنين على المدى القصير، مع تحميل الأجيال القادمة أعباءً تقف أمام تحقيقهم طموحاتهم وأمنهم واستقرارهم.

ودفع التوتر الدولى الحالى، الذى شهد بروز تيارات انعزالية وعنصرية مختلفة، ومخالفة كثير من الدول القانون الدولى، إلى اهتزاز الثقة بالمنظومة والقواعد الدولية، ويتساءل البعض عن مدى ملاءمة الاستمرار فى محاولة تنظيم الحوكمة وفقا لقوانين وقواعد علنية تتسم بالعدالة والمساواة، تعيش فيها الشعوب بحرية، وتُطرح كصيغة بديلة للإدارة المركزية المُطلقة، وهى خيارات تُطرح بقصر نظر، أو سوء نية، أو كليهما، فى سياق الدعوة إلى تبنى سياسة المصلحة المادية القصيرة الأجل والانعزالية من مؤيدى النظم المركزية تارة، ومِن قِبل سياسيين غربيين تارة أخرى.

وكلاهما يسعى بذلك للتغطية على تقصيره وحماية مصالحه، إذ تغفل الدول المركزية السلطوية الصناعية أنها شهدت تقلبات سياسية حتى قبل الدول الغربية الداعية إلى الديمقراطية، تمثلت حينذاك فى انحصار الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية وانهيار الكتلة الشرقية، بما فيها الاتحاد السوفيتى وانكماش نفوذها السياسى، فضلا عن أن استعادة كثيرٍ من قدرتها الاقتصادية كانت بتطبيق نُظم اقتصادية متنافسة شبيهة بنظم اقتصاد السوق.

ومِن ناحية أخرى، أغفلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن انتخاباتها المعاصرة أفرزت نتائج وتيارات تعكس رفض مجتمعاتها النظم الوطنية المستقرة والسياسة الديمقراطية التقليدية لسنوات طويلة.

كما يعيب على الدول الغربية الليبرالية أنها حاولت توظيف مفهوم (الحكم الرشيد الحر المبنى على القواعد)، لفرض منظوماتها الوطنية على دولٍ أخرى، لتحقيق مكاسب جيوبوليتيكية فى ساحات عديدة وبعيدة، أى أنها وظفت القانون الدولى لمخالفة عنصر مهم من قواعد القانون ذاته، وهو عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

كما أنَ هذه الدول وآخرين أقوياء من أصحاب المنظومة المركزية لم يلتزموا بتطبيق هذه القواعد فى العلاقات بين الدول من دون تمييز أو تفرقة، ولجأوا إلى تقديرات وخلاصات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها متناقضة وغير موضوعية.

والخلاصة، إن النظم المركزية أقدر وأكفأ على المدى القصير فى مواجهة الأزمات والطوارئ، إلا أنها يعيبها كبت الآراء الخلاقة، وكتم الروح التنافسية، لذا تنتهى إلى نتائج أضعف كثيرا من النظم الديمقراطية، والأكثر نجاحا على المدى الطويل.

وأعتقدُ أن من مصلحة المجتمع الدولى أن نتعايش فى ظل نظام قانونى عادل بحرية، وفقا للقواعد والحقوق نفسها، وينطبق ذلك خصوصا على الدول المتوسطة الحجم والقوة، التى لا يمكن أن تتحقق لها طموحاتها فى إطار منظومة دولية أو وطنية تحكمها القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية للدول الأوسع سيطرة والأكثر قوة، فحصانتها وما يصحح دفة الميزان فى العلاقات الدولية هو توافر قواعد وقوانين عادلة تُحترم من قِبل جميع الدول، الكبرى قبل الوسطى أو الصغرى، وتطبيق تلك القواعد والقوانين بموضوعية على الجميع ولصالح الكل.

يجب خلق ثقافة سياسية ومفاهيم للحوكمة الدولية والوطنية مبنية على (المصلحة المشتركة)، و(الأمن الجماعى)، وتغليب (قوة القانون) على (القوة المادية أو العسكرية الجبرية)، ومع دمقرطة العلاقات الدولية فى الوقت نفسه الذى نسعى فيه إلى دمقرطة نظمنا الوطنية من دون تدخلٍ أو عبثٍ من الغير.