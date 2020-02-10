وزيرة الصحة: لم نرصد أية حالات اشتباه بفيروس كورونا بين العائدين من الصين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المصريين العائدين من الصين جميعهم بحالة جيدة، ويتلقون الخدمات الطبية العادية مثل الباطنة والأطفال وغيرها من الخدمات.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أية حالات مصابة بفيروس كورونا بين العائدين من الصين، وأن رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد، يتابع حالتهم لحظة بلحظة في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمطروح.

وأضافت الوزيرة أن الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة متواجد مع العائدين من الصين بمطروح ويتابع الحالات وما يستجد فيها، قائلة: "نستطيع أن نطمئن جميعا فليس هناك أي اشتباه بكورونا بينهم".

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، إلى انعقاد غرفة إدراة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أية حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

وأوضح مجاهد، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

ونوّه بأنه تتم مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبي احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (ncov- 2019) ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.