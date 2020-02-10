وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يناقشان مع شركة سعودية تحويل المخلفات إلى طاقة

استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، وصاحب مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية، حسين العمودي، وممثلي شركة ألمانية، لمناقشة سبل تنفيذ مشروع جديد لتحويل المخلفات إلى طاقة.

وأشار العصار إلى جهود الحكومة ممثلة في البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي وبمعاونة الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الشركات المحلية والأجنبية في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، مستعرضا الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع القومي لتدوير المخلفات من خلال منظومة يتم تطبيقها في عدد من المحافظات متمثلة في إنشاء "آليه للجمع والفرز، خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات، محطات وسيطة وخلايا للدفن الصحي" وإغلاق مقالب النفايات العشوائية بهدف خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي للدولة من خلال إعادة تدوير المخلفات.

وقال العصار، إنه سيتم دراسة المشروع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووضع مقترحات بدء التنفيذ لما سيحققه من تطور في مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة؛ ما يزيد من القيمة المضافة ويتماشى مع أهداف المشروع القومي لتدوير المخلفات، بالإضافة للخروج بمخرجات صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي من الصناعات المختلفة والتي تعظم الدخل القومي وتوفر فرص عمل للشباب.

وأكد أن الشركة لديها خبرات تصنيعية كبيرة ذات كفاءة عالية يمكن الاستفادة منها لتطوير منظومة تدوير المخلفات وإدخال تكنولوجيا جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة يمكن استغلالها في العديد من الصناعات، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية في هذا المجال لتعزيز الاستفادة من المشروع القومي لتدوير المخلفات وتوفير مصادر جديدة للطاقة.

من جهتها، استعرضت وزيرة البيئة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ومكوناتها الرئيسية بعد اعتمادها من الرئيس والتي يتم تنفيذها مع كافة الشركاء، وبعد اعتماد تعريفية التغذية الخاصة بشراء الكهرباء المتولدة من مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات من مجلس الوزراء، والتي تمثل فرص استثمارية كبرى للشركات المصرية والأجنبية.

وأشارت إلى دور الوزارة في التنسيق مع كافة الشركاء والتنسيق الكامل مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وصولا بالفرص المتاحة إلى حيز التنفيذ، حيث قدمت الشركة عرضا متكاملا يشمل استخدام أحدث التكنولوجيات في تدوير المخلفات بما يتماشى مع جهود وزارة البيئة في إتاحة الفرص للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المنظومة الجديدة.

من جانبهم، استعرض مسئولي مجموعة "حسين العمودي" إمكانيات الشركة وما تقوم به من مشروعات وتم مناقشة إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك لتطوير وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى مخرجات طاقة ذات فوائد عالية وقيمة تكنولوجية مميزة ومخرجات صناعية عديدة مرتبطة بالعديد من الصناعات.

فيما أعرب حسين العمودي صاحب مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية، اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب التعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية والشركات العاملة على تنفيذ المشروع القومي لتدوير المختلفات لما سيحققه هذا المشروع من تطور في مجالات الحفاظ على النظافة وتوليد الطاقة، مشددًا على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تحويل المخلفات.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مختصة من وزارات الإنتاج الحربي والبيئة والتنمية المحلية لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع مجموعة حسين العمودي، وسبل تنفيذ المشروع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.