المصري يقسو على دجلة ويقفز 4 مراكز في الدوري بعد الإبقاء على إيهاب جلال

استعاد فريق المصري البورسعيدي نغمة الانتصارات مجددًا في مسابقة الدوري الممتاز، بفوزه مساء اليوم الإثنين على ضيفه وادي دجلة، بنتيجة 3 - 0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب لاعبي المصري حتى سجل أحمد ياسر هدفًا في الدقيقة 33 بالشوط الأول، قبل أن يضيف مفتاح طقطق الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني، وضاعف الإيفواري شيخ موكورو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 71.

وكان المصري قد تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي بانتهاء إيقاف الإيفواري شيخ موكورو، بعد أن كان وقع على اللاعب عقوبة الإيقاف لمدة 4 شهور.

ومر فريق المصري بفترة سيئة في مسابقة الدوري، والتي شهدت نتائج سلبية وضياع العديد من النقاط، وعلى آثارها تقدم إيهاب جلال، المدير الفني للفريق بالإستقالة من تدريب النادي قبل أن يرفض مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية رحيله، معلنًا تجديد الثقة بالجهاز الفني بالكامل.

وبهذه النتيجة، رفع المصري رصيد إلى النقطة 20 ليرتقى إلى المركز العاشر، فيما توقف وادي دجلة عند النقطة 14 في المركز الـ17 (قبل الأخير).

ولم يحقق المصري البورسعيدي الفوز في مسابقة الدوري منذ الجولة الحادية عشرة، أمام سموحة، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن وادي دجلة سيواجه نادي مصر الأحد المقبل، في دور الـ16 لكأس مصر، فيما سيحل المصري ضيفًا ثقيلًا على الأهلي الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ19 للدوري الممتاز.