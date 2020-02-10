الصحة العالمية تنظم مؤتمرا لخبراء فيروس كورونا

تنظم منظمة الصحة العالمية مؤتمرا عن فيروس كورونا، يستمر يومين، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، يشارك فيه خبراء في الفيروس.

وتأمل المنظمة من وراء هذا المؤتمر الذي يجمع الكثير من العلماء المعنيين بالفيروس، في أن يكون هناك تبادل سريع للمعلومات، قائم على الحقائق العلمية والمعلومات المتوفرة بالفعل عن هذا الشكل الجديد من فيروس كورونا، والذي يصيب الرئتين.

واستبق المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المؤتمر، بالتأكيد على أن المؤتمر سيركز على الجانب العلمي للفيروس، رافضا بذلك تسييس المؤتمر، وقال اليوم الاثنين في جنيف: "فلنركز على هذا العدو العام للبشرية".

ويعتزم الخبراء الرواد عالميا في أبحاث فيروس كورونا التناقش على مدى يومين بشأن العلاجات المقترحة للمصابين والمصدر المحتمل للفيروس ومدى إمكانية انتقال العدوى به.

كما سيتناول المجتمعون على الأرجح الأمصال المحتملة ضد الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المتحور الجديد انتشر خلال الأسبوعين الماضيين، وبشكل خاص في الصين، وأن عدد المصابين بعدواه أصبح يقدر بأكثر من 41 ألف شخص على مستوى العالم، في حين تشير بعض التقديرات إلى أن عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس المستجد يربو على 900 حالة وفاة.

وأكدت المنظمة خلال مؤتمراتها الصحفية اليومية بشأن الفيروس أن نحو 80% من حالات العدوى هي حالات خفيفة، ومع ذلك شددت المنظمة على ضرورة مكافحة الفيروس بقوة، حيث قال المدير العام للمنظمة: "علينا نحن البشر أن نعمل بجد في مكافحة هذه النيران، قبل أن تخرج عن السيطرة".