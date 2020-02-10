«بي بي سي» تعتزم تقديم سلسلة أفلام وثائقية عن ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين عن خطط لتقديم سلسلة أفلام وثائقية عن ناشطة المناخ السويدية الشابة جريتا تونبرج.

وقالت وحدة العلوم في "بي بي سي" إنها ستعرض سلسلة وثائقية عن "الحملة الدولية" لوتنبرج والتي ستضعها في الخط الأمامي لظاهرة التغير المناخي في بعض من الأماكن الأكثر غرابة على وجه الأرض.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية:"ستلتقي جريتا أثناء سفرها ليس فقط بكبار العلماء، ولكن أيضا بزعماء سياسيين ورجال أعمال ذوي ثقل، في محاولة لاستكشاف الأدلة العلمية معهم وحثهم على التغيير".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن هذه السلسلة من الأفلام الوثائقية ستحدد أيضا "رحلة تونبرج البالغة من العمر 17 عاما الى مرحلة البلوغ مع استمرارها في مواجهة العواقب الحقيقية للتقاعس عن إتخاذ إجراءات حقيقية لمواجهة التغير المناخي."

وقال روب ليدل، المنتج التنفيذي في " بي بي سي ستوديوز: "ربما يكون التغير المناخي أهم قضية في حياتنا ، لذا فقد حان الوقت لإنتاج سلسلة موثوقة تستكشف الحقائق والعلوم وراء هذا الموضوع المعقد".

وأضاف ليدل:"أن نكون قادرين على تقديم هذه السلسلة مع جريتا هي ميزة استثنائية، حيث يساعدنا ذلك في الغوص في أعماق شخصية يمكن أن تصبح أيقونة عالمية وأحد أكثر الوجوه شهرة على الكوكب".

ولم تحدد "بي بي سي" موعد بدء بث هذه السلسلة الوثائقية.

وبدأت السويدية تونبرج حركة عالمية لجذب الانتباه إلى آثار تغير المناخ من خلال تغيبها عن الذهاب إلى المدرسة كل يوم جمعة. وقد قادت أول إضراب لطلاب المدارس في أغسطس 2018.