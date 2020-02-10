محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري

الحادث أسفر عن مصرع وإصابة 15 من أبناء مركز المنيا

زار اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، المصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل على الطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف أمام قرية طوه التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل.

واطمأن المحافظ على صحة المصابين بمستشفى المنيا العام، حيث تابع مع الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الحالة العامة للمصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، ووجه مسئولي الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا بالحادث، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين، تم السماح لـ3 منهم بالخروج من المستشفى، ووقع الحادث على الطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف أمام قرية طوه التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، ويرجح أن تكون السرعة الزائدة سببا في وقوع الحادث.