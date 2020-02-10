إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز الواسطي في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، اليوم الإثنين، برئاسة عادل ضيف الله، 10 حالات تعدٍ على أرض زراعية بزمام قرية «ونا القس» التابعة لمجلس قروي أنفسط، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع المراكز والقرى بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتفيذية المعنية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجهًا بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.

من ناحية أخرى أجرت الوحدة المحلية بأعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة الواسطي، وعلى الطريق الزراعي بنطاق قرية الميمون، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية شوارع ومداخل قرية الوحدة المحلية بالميمون، والوحدة المحلية لقمن العروس، علاوة على متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة والوحدات القروية وتوابعها ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.