خالد الصاوي: متحمس لدوري في مسلسل «القاهرة كابول»

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته وتحمسه لتأدية دوره في مسلسل (القاهرة كابول)، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرا إلى أن المسلسل قصته رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور.

وقال الصاوي - في تصريحات صحفية اليوم الاثنين - إنه متحمس لتجربة المسلسل لأنه يؤدي فيه دورا مختلفا عما قدمه من قبل، مؤكدا أن العمل سيكون مفاجأة بقيادة المخرج حسام علي، مشيرا إلى أنه يختار أدواره بعناية ويحرص على التجديد والتنوع.. لافتا إلى أنه يحب أن يعيد حساباته ويفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.

وانطلق منذ أيام تصوير المسلسل، الذي يناقش ظاهرة الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي من خلال ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية ومصر.

ويسلط المسلسل الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في المنطقة، حيث الإرهابي "طارق لطفي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة "فتحي عبد الوهاب"، وينقل الصورة المذيع "خالد الصاوي".. ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وشيرين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.