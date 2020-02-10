أردوغان يصف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «مكبا للقمامة»

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "مكبا للقمامة".

وذكرت صحيفة "حرييت" الموالية للحكومة أن الرئيس التركي قال خلال كلمته فى مراسم افتتاح المركز الوطنى للاستجابة للطوارئ الحاسوبية بتركيا، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة غير منضبطة حيث يتم خداع الناس وتضليلهم، معتبرا أنها أصبحت "مكبا للقمامة".

وفي ديسمبر الماضي، قال تقرير جمعية "حرية التعبير" التركية إن السلطات منعت الوصول إلى ما مجموعه 288ألف و310 موقع إلكتروني بين عام 2006 وحتى أكتوبر 2019، وفقا لموقع "توركيش مينيت" الإخباري.

كما أشار التقرير إلى أن طلبات تركيا لإزالة محتويات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أو منع حسابات به بلغت 5,099 طلبًا من هذا النوع بين عامي 2012 و2018، لتتصدر جميع البلدان الأخرى وتتجاوز 385 طلبًا في روسيا حتى الآن.