 فيديو.. حسن شاكوش: «عندنا إخوات بنات وحذفت اللفظ غير اللائق من أغنية بنت الجيران» - بوابة الشروق
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فيديو.. حسن شاكوش: «عندنا إخوات بنات وحذفت اللفظ غير اللائق من أغنية بنت الجيران»

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 10:26 م | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 10:26 م
قال حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، إن والده كان ينصحه بالاستماع إلى المطربين عبد الحليم حافظ وهاني شاكر لتحسين أدائه الصوتي.

وتابع شاكوش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «عندنا إخوات بنات ونحرص على اختيار الكلمات التي تدخل بيوتنا ولن نسمح بألفاظ خارجة في أي أغنية».

وأوضح أن أغنية بنت الجيران تعبر عن حالة عاشها معظم شباب الوطن العربي في مرحلتهم الشبابية، مداعبا الفنان هاني شاكر «أكيد أمير الغناء العربي كان ليه قصة حب مع بنت الجيران».

وأكد شاكوش أنه حذف اللفظ الذي اعتبره البعض غير لائق من أغنية بنت الجيران.



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