حكومة الفلبين تطالب بإلغاء ترخيص أكبر شبكة تلفزيوينة في البلاد

طلبت حكومة الفلبين اليوم الاثنين من المحكمة العليا إلغاء الترخيص الممنوح لأكبر شبكة تلفزيونية في البلاد، في خطوة وصفها منتقدون بأنها محاولة للتضييق على الإعلام.

وقال المحامي العام الفلبيني خوسيه كاليدا في بيان إن شبكة (أي بي إس-سي بي إن) خالفت الترخيص الممنوح لها ، وانتهكت الحظر المنصوص عليه في الدستور على مشاركة الاستثمار الأجنبي في وسائل الإعلام الحكومية.

وأضاف «كاليدا» في التماسه المقدم إلى المحكمة العليا، قائلا إن الشبكة الحكومية أطلقت قناة لمشاهدة المحتوى مقابل الدفع دون الحصول على موافقة أو تصريح من الهيئة الوطنية للاتصالات الفلبينية.

وتابع في بيانه قائلا:" نريد أن نضع حداً لما اكتشفناه على أنها ممارسات مسيئة للغاية تستفيد منها قلة من الجشعين على حساب ملايين المشتركين المخلصين للشبكة".

ومضى قائلا:" هذه الممارسات ارتكبت دون أن يلاحظها أحد أو تم تجاهلها لسنوات".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حذر مرارا بإغلاق شبكة (أي بي إس-سي بي إن)، وذلك على خلفية نشرها تقارير تنتقده شخصيا، بما في ذلك حملته على تجارة المخدرات التي خلفت آلالاف من القتلى.

من جانبها، نفت الشبكة التلفزيوينة هذه المزاعم، قائلة إنها تمتثل لجميع اللوائح الحكومية الضرورية فيما يتعلق بإدارة العمليات.

وأضافت الشبكة في بيان:"لم نخالف القانون. يبدو أن هذه القضية محاولة لحرمان الفلبينيين من خدمات (أي بي إس-سي بي إن)".

ويراجع حاليا مجلس النواب الفلبيني (الكونجرس) الترخيص الممنوح لشبكة (أي بي إس-سي بي إن) والتي من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل ، ولكن هناك مخاوف من أنه لن يتم تجديده في ظل هيمنة حلفاء دوتيرتي على المجلس.