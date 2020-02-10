تونس: إحباط هجرة 49 أجنبيا نحو السواحل الإيطالية

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أحبطت الأجهزة الأمنية في تونس هجرة 49 شخصا من جنسيات دول أفريقية عبر الحدود البحرية نحو السواحل الايطالية.

وأعلنت وزارة الداخلية عن ايقاف المهاجرين غير الشرعيين ومن بينهم خمسة أطفال وهم بصدد اجتياز الحدود البحرية عبر شاطئ سيدي منصور بولاية صفاقس.

وأوضحت الوزارة بأن المهاجرين اعترفوا بأنهم حلوا بالجهة بعد أن مكنوا(اعطوا) وسيطا من المنطقة مبالغ مالية وهواتفهم الخلوية لمساعدتهم على الهجرة.

وسواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة، هي من بين المنصات الرئيسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين من تونس ودول أفريقية نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة صقلية.

وشهدت المنطقة في حزيران/يونيو 2018 أسوا كارثة غرق لمركب مكتظ بالمهاجرين تسبب في وفاة أكثر من 80 شخصا.