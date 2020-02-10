إيران: سليماني كان بامكانه استهداف جنرالات أمريكيين لكنه لم يفعل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن "الفريق الشهيد قاسم سلماني كان يسعى وراء الاستقرار والهدوء في المنطقة"؛ مضيفا أنه" كان من السهل جدا للشهيد سليماني استهداف الجنرالات الامريكيين، لكنه لم يفعل ذلك اطلاقا".

جاءت تصريحات الرئيس روحاني اليوم الاثنين خلال استقباله حشدا من سفراء الدول الاجنبية لدى ايران وايضا رؤساء مكاتب تمثيل المنظمات الدولية في طهران، وذلك على اعتاب حلول الذكرى السنوية الحادية والاربعين للثورة الاسلامية في ايران (غدا الثلاثاء،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية(إرنا).

وقال روحاني : نحن اليوم في مواجهة حظر جائر وعملية اغتيال امريكية طالت الشعب الايراني برمته؛ مضيفا : لا شك، ان هذه الضغوط القصوى لا تستثني ايا من المواطنين، بل تشمل المرضى والغذاء وقطع الطائرات الضرورية لسلامة الرحلات الجوية؛ فهو حظر مناقض للمعايير الانسانية تماما.

واستطرد قائلا: يخطئ من يزعم بان "هذه الضغوط القصوى ستركع المسؤولين، وفي حال صمودهم ستؤدي الى اركاع الشعب الايراني".

واشار الرئيس الايراني الى ان امريكا لم تحقق اي نجاح في مشاريعها ضد البلاد؛ مبينا ان الاحصائيات ذات الصلة بالتضخم والاستثمارات الاجنبية والنمو الاقتصادي وفرص العمل، تشير الى ان الشعب والمسؤولين يسيرون بالاتجاه الصحيح عبر تماسكهم في مواجهة هذه الضغوط.

ووصف روحاني خطة السلام الامريكية التي تعرف بـ" صفقة القرن " بانها جريمة امريكة اخرى ضد الشعب الفلسطيني والمنطقة.

واشار رئيس الجمهورية إلى أن امريكا وفي انتهاك سافر للقوانيين الدولية، اعلنت عن الحاق الجولان السوري الى "الكيان الصهيوني"، كما ارتكبت القرصنة والسرقة بحق شعب هذا البلد عبر تصرف اباره النفطية، وتواصل البقاء في العراق رغم قرار الشعب والبرلمان العراقيين بطردها.

وقال روحاني "إيران استخدمت القوة الصاروخية مرتين ،الاولى ضد داعش وذلك عندما قتل مواطنينا الابرياء في خوزستان (جنوب غرب) ومقر البرلمان، والمرة الثانية ضد قاعدة عين الاسد الامريكية وردا على جريمة واشنطن في اغتيال قائدنا العسكري (الشهيد سليماني)".

كانت الولايات المتحدة قد قتلت سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي مطلع الشهر الماضي في هجوم قرب مطار العاضمة العراقية بغداد.