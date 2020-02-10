حصد «Joker» جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.



تنافس على الجائزة

Little Women

Joker

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of SkyWalker