 أوسكار 2020.. «Joker» يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2020 6:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أوسكار 2020.. «Joker» يحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية


نشر فى : الإثنين 10 فبراير 2020 - 5:47 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 فبراير 2020 - 6:03 ص

حصد «Joker» جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية لعام 2020.

وتتجه أنظار العالم صوب هوليوود والعالم حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscar 2020 بدورته الـ92.

وتعتبر جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تعرف كذلك بالاسم الشائع جائزة أوسكار Oscar تقدمها سنوياً أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وهي من أرفع الجوائز السينمائية في الولايات المتحدة ويعدها البعض أهم جائزة سينمائية في العالم وكان أول حفل جوائز أوسكار أقيم في العام 1927.


تنافس على الجائزة
Little Women
Joker
Marriage Story
1917
Star Wars: The Rise of SkyWalker


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك