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قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤشرات الدولية تؤكد تحسن الاقتصاد المصري.

وتابع سليمان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر واجهت تحديات اقتصادية كثيرة بعد 2011 والتصدي الجذري لها جاء بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم».

وأضاف «الرئيس السيسي علمنا كيف نتصدى لمشكلة سعر الصرف والدعم»، معلقا «كنا في عنق الزجاجة عام 2019 والعام الجاري شهدنا انفراجة بتحسن مستوى الاقتصاد وارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة وهو ما أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي».