الملا: قطاع البترول يتلقى دعما كاملا ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم ، الاثنين ، أن قطاع البترول يتلقى دعما كاملا ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخططه ومشروعاته والعمل على تذليل كافة التحديات في سبيل تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال لقاء الملا مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير العالمية ، الذي يزور القاهرة حاليا ، حيث بحثا مجالات التعاون الحالية في إطار برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين بالإضافة إلى خطة عملها في مصر خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف الإسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال دعم التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز المصرية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.

كما بحث الجانبان التعاون في منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسبل الاستفادة من الخبرات والحلول التكنولوجية المتميزة لشركة (شلمبرجير) في إطار ما توليه وزارة البترول لهذه المنظومة من أولوية قصوى في العمل البترولي.

وقال الملا : إن ما شهدته صناعة البترول والغاز من نجاحات ونتائج متميزة خلال السنوات الأربع الماضية يأتي بفضل تنفيذ رؤية طموحة واستراتيجية محددة وبرامج عمل صارمة لتنفيذ العديد من الإصلاحات ورفع كفاءة الأداء وإنجاز العديد من المشروعات الكبرى في مجال البترول والغاز والتي كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه .. أكد رئيس (شلمبرجير) التزام الشركة بالاستثمار وتنمية أعمالها في مصر وتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التي تمتلكها للمساهمة في تحقيق أهداف قطاع البترول المصري وتنفيذ المشروعات المشتركة .. مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز تمثل حافزاً لشركته لدعم تواجدها وتنمية أعمالها في مصر.

وأشاد بما حققته مصر في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعي وإنجازه في فترة قياسية ..مؤكدا أنه أسهم بقوة في تبوؤ مصر لمكانة مهمة على الخريطة العالمية لصناعة الغاز.

واتفق الجانبان على إعطاء الاهتمام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول للمساهمة في زيادة إنتاجية الحقول البترولية القديمة بما يسهم في دعم الإنتاج الحالي وتعويض التناقص الطبيعي من إنتاجية الحقول.

وقد ضم الوفد ، هندا غربي نائب الرئيس التنفيذي للشركة ومعين رزوقي الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال الشرق الأوسط وكريم بدوي مدير عام الشركة لمصر وشرق المتوسط.