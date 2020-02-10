الجيش الوطنى الليبى يقصف ميليشيات مصراتة فى أبوقرين

تقرير: طيران عسكرى تركى نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.. وإيطاليا تبدأ إجراءات تعديل اتفاق الهجرة مع طرابلس

أعلن الجيش الوطنى الليبى أن سلاح الجو قصف، فجر اليوم الاثنين، أهدافا متحركة لميليشيات مصراتة التابعة لحكومة فايز السراج، وذلك فى منطقة أبو قرين جنوب مصراتة.

وأضاف الجيش الليبى، فى بيان، أنه نفذ 3 غارات جوية عنيفة ودقيقة، تسببت فى تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات مصراتة، التى تحركت قبل أيام من وسط المدينة نحو مناطق زمزم والجفرة والوشكة والهيشة وأبوقرين على بعد 100 كم من وسط المدينة، وذلك بعد أسبوع من سيطرة الجيش الليبى عليها، وفقا لموقع «العربية. نت» الإخبارى.

من جهتها، أفادت مصادر فى الأمم المتحدة بأنه تم نشر 3 آلاف عنصر من المقاتلين السوريين فى المناطق التابعة لحكومة السراج.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية، أمس الأول، أن «هناك معلومات بشأن قيام طيران عسكرى تركى بنقل مقاتلين سوريين من غازى عنتاب إلى إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا».

وتابعت المصادر: «فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا يبدأ التحقيق فى الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أمس، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 فى جنيف.

وقالت البعثة الأممية إن الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها، وضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطنى ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية.

وأضافت البعثة أن هناك توافقا فى اجتماع جينيف على أهمية استمرار الهدنة فى ليبيا وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها.

وانطلقت الأسبوع الماضى، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها فى جينيف، بمشاركة «خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة السراج، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن الجيش الوطنى الليبى».

يشار إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» هى المسار العسكرى لمخرجات مؤتمر برلين، الذى عقد تحت رعاية الأمم المتحدة فى العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضى، كما أنها أحد المسارات الثلاث التى حددها المبعوث الأممى غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أنه تم إرسال الاقتراح الإيطالى بمراجعة وتعديل المذكرة الثنائية لعام 2017 للتعاون فى مجال الهجرة إلى سلطات طرابلس أمس.

والنص يقدم «ابتكارات مهمة لضمان حماية أكثر شمولا للمهاجرين وطالبى اللجوء وخاصة للأشخاص المعرضين للخطر ضحايا الاتجار غير المشروع الذى يعبرون ليبيا مع الامتثال التام لمبادئ اتفاقية جينيف وغيرها من مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان»، بحسب الوكالة.