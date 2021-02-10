اليونان: فرض إجراءات إغلاق أكثر تشددًا في أثينا حتى نهاية فبراير الجاري

أعلن "كيرياكوس ميتسوتاكيس" رئيس الوزراء اليونان فرض حجر صحي صارم في العاصمة /أثينا/ ومناطقها حتى نهاية شهر فبراير الجاري؛ لمواجهة الزيادة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والتي تم نقلها إلى المستشفيات.

وقال "ميتسوتاكيس" -حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/- إنه اعتبارًا من غد الخميس وحتى نهاية الشهر سيتم تعزيز الإجراءات في "أتيكا" حيث سيتم إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة وسيتم تفعيل كافة مستويات التعليم عن بعد.. موضحًا أن التجربة خلال الموجة الأولى للجائحة والحجر الذي فرض بعد عطلة عيد الميلاد تثبت أنه كلما تم تنفيذ القيود بشكل أسرع، زادت سرعة رفعها.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة اليوناني "فاسيليس كيكيلياس" أن شغل 71٪ من الأسرة في وحدات الطوارئ في المستشفيات المخصصة لـ "كوفيد-19" مقابل 62٪ قبل أسبوع.. مشيرا إلى أن اليونان تواجه موجة فيروس كورونا ثالثة.

وكانت اليونان قد شهدت موجة أولى من انتشار الفيروس في مارس 2020 قبل أن تنحسر الإصابات، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض الإغلاق على مستوى البلاد.

يذكر أن اليونان سجلت أمس /الثلاثاء/ 526ر1 إصابة في قفزة كبيرة مقارنة بالإصابات التي بلغت 638 قبل يوم، ونصفها في أثينا، كما سجلت البلاد017ر6 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة.

يشار إلى أن نحو 420 ألفا شخص على الأقل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في اليونان والذي يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا.