سقط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي الحوثي، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن الجيش اليمني، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، "إن أفراد الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها المليشيا الحوثية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وكبّدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وأفاد بأنه" تم تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للمليشيا الحوثية فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش".

وعلى الصعيد ذاته، دمر طيران التحالف العربي ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها للمليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها، وفق البيان.