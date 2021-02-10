وسائل إعلام بولندية تنظم احتجاجات مشتركة ضد ضريبة مقرر فرضها على الإعلانات

نظمت شبكات خاصة وصحف ومواقع إخبارية بولندية احتجاجات، اليوم الأربعاء، على ضريبة مقرر فرضها على الإعلانات، حيث يعتبرونها تهديدا للتعددية الإعلامية.

وعلقت القنوات التلفزيونية التي تمتلكها شركة بولستات و"تي في ان"، أكبر شبكتين خاصتين، البث اليوم، وعرضت خلفية سوداء وعليها رسالة "هذا المكان الذي كان من المفترض أن تشاهدوا فيه برنامجكم المفضل".

كما علق عدد من القنوات الإذاعية الخاصة البث في حين نشرت صحف يومية كبيرة رسالة احتجاجية في صفحاتها الأولى، كما أوقفت بعض المواقع الإخبارية الوصول لمحتواها طوال اليوم، وعرضت رسالة احتجاجية بدلا من ذلك.

وتحتج الكيانات على ضريبة اقترحتها الحكومة، على الشركات العالمية والمجموعات الإعلامية المحلية ودور السينما والشركات المالكة للوحات الإعلانية الخارجية.

وبررت الحكومة مقترحها بالحاجة لتعزيز إيرادات صندوق الصحة الوطني خلال جائحة كورونا، وسوف يتم توجيه 50% من إيرادات الضريبة الجديدة للصندوق.

وكتبت أكثر من 40 شبكة وجهة ناشرة ومجموعات إعلامية، بعضها سوف تستحوذ عليه شركة أورلين الحكومية للنفط، خطابا مفتوحا للسلطات البولندية وقادة الأحزاب السياسية للاحتجاج على الضريبة المقررة.

وجاء في الخطاب أن الضريبة الجديدة سوف تضعف بعض وسائل الإعلام التي تعمل في بولندا، وربما تغلقها، ما يقيد الخيارات أمام متابعيها.