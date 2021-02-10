تشيلي: ترحيل أكثر من 130 مهاجرا من دول أخرى في أمريكا اللاتينية

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أعلنت وزارة الداخلية في تشيلي، اليوم الأربعاء، أن البلاد رحلت أكثر من 100 مهاجر إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية بعد وصولهم إلى شمال البلاد.

ونقلت القوات الجوية 86 مهاجرا إلى كولومبيا وفنزويلا، كما تم إرسال 52 آخرين في حافلات إلى بيرو وبوليفيا.

وقال وزير الداخلية رودريجو ديلجادو "هذه هي المرة الأولى التي نرحل فيها هذا العدد الكبير من الأشخاص في يوم واحد".

وأضاف: "هذه إشارة لكل من يفكر في دخول البلاد بطريقة غير شرعية: مصيركم الترحيل".

وتأتي عمليات الترحيل بعد وصول 1600 مهاجر مؤخرا إلى بلدة كولتشاني الصغيرة على الحدود مع بوليفيا.