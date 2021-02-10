المالية البولندية تؤكد دعمها للحلول العادلة لأزمة قروض العملة الأجنبية

أعلنت وزارة المالية البولندية، أنها تدعم جميع الحلول لقضية القروض المصرفية المقومة بالفرنك السويسري التي تأخذ في الاعتبار مصالح العملاء واستقرار الصناعة المصرفية.

وردا على سؤال لوكالة بلومبرج للأنباء حول تحرك البنك المركزي البولندي للمساعدة في تحويل القروض المقومة بالفرنك السويسري إلى العملة المحلية قالت الوزارة "البنك المركزي مستقل".

كان البنك المركزي البولندي أبدى يوم الجمعة الماضي استعداده للعمل مع القطاع المالي في البلاد لحل أزمة القروض المتراكمة بالعملات الأجنبية والتي تعادل 30 مليار دولار أغلبها بالفرنك السويسري، بمجرد أن تطرح البنوك الدائنة خطة لتسوية الخلافات القانونية المتزايدة بشأن هذه القروض.

من ناحيته، قال أدام جلابنسكي، محافظ البنك المركزي، إن البنك سيؤدي فقط دور "مراقب" في المحادثات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مقترح تحويل قروض العملات الأجنبية إلى العملة المحلية تقدمت به هيئة الرقابة المالية البولندية العام الماضي.

وأشارت صحيفة "ريتسكتسبوسبوليتا" البولندية إلى أن البنوك العاملة في بولندا تحتاج إلى 14 مليار فرنك سويسري، وما يصل إلى 3ر1 مليار يورو، لتغطية مواقفها بالنسبة للعملات الأجنبية، وذلك وفق خطاب أرسلته البنوك إلى البنك المركزي واطلعت عليه الصحيفة.