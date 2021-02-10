النيابة الإدارية: قرار إحالة مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة جاء نتيجة للأحداث الأخيرة

قال محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، تعليقًا على قرار إحالة جميع مرتكبي مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة، إن المنشور جاء نتيجة للوقائع الأخيرة في عقار منطقة كرداسة وعقار الإسكندرية، وغيرهما.

وأضاف سمير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن القانون يعطي للنيابة امكانية التحقيق منذ بداية وقوع المخالفة، ذاكرًا أن هناك قواعد خاصة بالتقادم تعملها النيابة وفقًا للقانون، تسمح بامتداد التحقيقات حتى لمن انتهت خدمته.

وعقب: «لو عندي موظف كان موجود وقت ارتكاب جريمة المخالفة وانتهت خدمته من الوظيفة لأي سبب، تستطيع النيابة تتبعه ومواجهته ومساءلته بل وتحيله للمحاكمة».

وأكد أن الصعوبة الكبرى التي تواجه النيابة في التحقيقات تتمثل في أن «المباني المخالفة طوال فترة الإنشاء تتطلب اتخاذ إجراءات بشكل متتابع وفقًا للقانون»، ذاكرًا أنه في هذه المرحلة يكون من السهولة إصدار قرار الإزالة للعقار المخالف، بينما من الصعب إزالته بعد اكتماله وسكن المواطنين، ما يعطل القرار.

وذكر أن النيابة عندما تحاسب الموظف المختص عن عدم اتخاذ الإجراء الفوري في حينه حال وجود عقار مخالف، لن يسمح بتكرار هذا المشهد مرة أخرى، مؤكدًا أن محاسبة الموظفين ستكون في منتهى الشدة.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، توجيها لمديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات على مستوى الجمهورية، بوجوب إحالة قضايا مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.