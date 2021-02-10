الإمارات: وصول مسبار الأمل للمريخ بداية لمهام علمية غير مسبوقة

قالت سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى المريخ، مساء أمس الثلاثاء، بداية لسلسلة مهام علمية غير مسبوقة ستقدم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية، وتضع بياناتها في خدمة المجتمع العلمي العالمي.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي، مساء اليوم الاربعاء، "وصول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط كان السيناريو الأمثل الذي تطلع إليه فريق عمل المسبار على مدى سنوات من التخطيط والتصميم والابتكار والاختبار ووفر منهجية جديدة لدخول المهام الفضائية مدار كوكب المريخ".

وأفادت بأن المراحل التالية لمهمة مسبار الأمل، ستزود المجتمع العلمي العالمي ببيانات شاملة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر وأسباب تغير مناخه.

ولفتت إلى أهمية النظام الحراري الذي طوره مهندسو مسبار الأمل ليتكيف مع البيئات الحرارية المتغيرة جداً طوال رحلته في الفضاء، إضافة إلى تطوير الأجهزة العلمية المتقدمة على متن المسبار، والتي شكلت جميعها ابتكارات جديدة نوعية.

وقالت الأميري إنه سيتم إضافة أسئلة جديدة يمكن لمهمة مسبار الأمل الإجابة عليها تبعاً لحالة المسبار الفنية وأجهزته في تلك الفترة الزمنية.

وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، " نؤكد أن مسبار الأمل بصحة تامة. وقد أدى مهامه على أكمل وجه لدخول مدار الالتقاط حول كوكب المريخ".

وأضاف: "تتابع المحطة الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، حركة المسبار أولاً بأول لمواصلة مهامه التالية، حيث تمت جدولة الاتصال اليومي مع المحطة الأرضية والذي يمكن فريق العمل من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر وبيانات العمليات المختلفة بشكل منظم".

كان مسبار الأمل الإماراتي الذي وصل بنجاح إلى المريخ، مساء أمس الثلاثاء، قد انطلق من اليابان في شهر يوليو الماضي، واستغرقت رحلته نحو المريخ 7 أشهر قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة.