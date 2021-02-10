استئناف فحص المنتجات على الحدود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا

من المقرر أن يتم استئناف عمليات الفحص على الحدود للمنتجات، التي يتم نقلها بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا اليوم الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع من توقفها بسبب "سلوك يمثل تهديدا" ضد أحد موظفي الجمارك.

وأكد متحدث باسم وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إنه سيتم استئناف عمليات الفحص للمنتجات الحيوانية التي تصل إلى بريطانيا.

تأتي خطوة استئناف عمليات الفحص، بعد أن أجرت الشرطة تقييما للتهديدات ووضعت إجراءات تخفف من المخاطر التي يتعرض لها موظفو الجمارك، طبقا لما ذكره المتحدث في بيان.

وكانت عمليات الفحص قد توقفت بشكل مؤقت في موانئ في بلفاست ولارن في الثاني من فبراير الجاري، بعد أن أثارت السلطات الإقليمية مخاوف بشأن "سلوك ينطوي على تهديد" للموظفين.

وذكر المجلس المحلي أن كتابة على الجدران "جرافيتي" في لارن، أشارت إلى "تصاعد التوترات بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية ووصف موظفي الميناء بأنهم مستهدفون".

وكانت عمليات الفحص للمنتجات على الحدود الحدودي قد تم الاتفاق عليها بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي، بريطانيا، بعد أن انسحبت الأخيرة من السوق الموحدة بالاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر لمراقبة السلع التي تدخل وتغادر التكتل.