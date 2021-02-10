 بالفيديو.. إضاءة برج خليفة باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إضاءة برج خليفة باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 11:12 ص

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد إضاءة برج خليفة في دبي باللون الأحمر؛ وذلك احتفالًا بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، عن نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ، وذلك ضمن مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر.
ووصل «مسبار الأمل» إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناجاشيما قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

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