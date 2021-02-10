استطلاع: نصف الألمان يعانون من الشعور بعدم الأمان



تغيرت مخاوف المواطنين في ألمانيا، بشكل جذري بسبب جائحة كورونا، بحسب "تقرير الأمن 2021" الذي يعده سنويا معهد أبحاث الرأي "ألنسباخ" بالتعاون مع مركز البحوث الاستراتيجية والقيادة العليا.



وجاء في التقرير، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء في برلين، أن الخوف من الحرب والإرهاب وفقر المسنين لم يعد في مقدمة مخاوف الألمان، مثلما كان من قبل العام الماضي، وبدلا من ذلك، يشعر الكثير من المواطنين (70%) بالقلق من العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.



وبحسب التقرير، فإن نحو 50% من الألمان يعانون من قلق غير محدد بشأن المخاطر الجديدة التي لا يمكن التنبؤ بها على وجه التحديد في المستقبل، وعندما سئلوا عن سبب قلقهم حاليا، قال 51% من المشاركين في الدراسة إن السبب هو "عدم اليقين العام بشأن كيفية سير الأمور".



وللمقارنة؛ عندما سأل معهد أبحاث الرأي هذا السؤال قبل عام، أعرب حوالي 32% من الذين شملهم الاستطلاع عن شعورهم بعدم اليقين.



كما أعرب 65% ممن شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ من ازدياد العنف والجريمة في الوقت الحالي، ولم يعد تغير المناخ يلعب نفس الدور في مخاوف الألمان - ربما أيضا لأن كورونا أصبح عامل قلق جديدا رئيسيا، وبينما لا يزال 61٪ ممن شملهم الاستطلاع ينظرون إلى عواقب تغير المناخ على أنها مصدر قلق كبير في يناير 2020، أعرب حوالي 54٪ من المشاركين في الدراسة عن ذلك الرأي في يناير 2021.



شملت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من 10 حتى 20 يناير الماضي، 1080 ألمانيا.